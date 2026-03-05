Boykot listesi 2026: Türkiye’de satılan İsrail ürünleri ve markaları

Son günlerde sosyal medyada yayılan boykot çağrıları, Türkiye’deki tüketicilerin İsrail menşeli ürünler ve markalar konusunda hassasiyetini artırdı.

Market raflarından elektronik ürünlere, gıda ve kozmetik sektörüne kadar birçok alanda İsrail’e ait ürünler araştırılıyor.

Peki, hangi ürünler İsrail menşeli ve hangi markalar boykot kapsamına giriyor?

İşte Türkiye’de satışta olan İsrail ürünleri ve markalarının tam listesi…

İçecek Sektörü

Dost Süt, Sırma, Hayat Su, Erikli, Red Bull, Coca-Cola, Cappy, Fuse Tea, Damla

Gıda Sektörü

Ülker, İçim, Dost Yoğurt, Algida, Popeyes, Burger King, Kent, Komili, PepsiCo, SodaStream, Sabra

Teknoloji Sektörü

Amazon, Google, Microsoft, Meta (Facebook, Instagram), Apple, Intel, HP, IBM, Cisco, Dell

Beyaz Eşya Sektörü

Bosch, Siemens, Philips, Vestel, Profilo

Otomotiv Sektörü

Hyundai, Volkswagen, Mercedes-Benz, BMW, Tesla, Volvo

Temizlik Sektörü

Ace, Air Wick, Alo, Always, Ariel, Bref, Calgon, Cif, Cillit Bang, Clin, Domestos, Fairy, Febreze, Finish, Head & Shoulders, Henkel

Kozmetik Sektörü

Nivea, Yves Rocher, L’Oreal Paris, Cerave, Maybelline New York, NYX