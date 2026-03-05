Boykot listesi 2026: Türkiye’de satılan İsrail ürünleri ve markaları

Sosyal medyada yayılan boykot çağrılarıyla birlikte Türkiye’de hangi İsrail ürünlerinin ve markalarının satışta olduğu merak konusu oldu. İşte 2026 itibarıyla güncel boykot listesi…
Son günlerde sosyal medyada yayılan boykot çağrıları, Türkiye’deki tüketicilerin İsrail menşeli ürünler ve markalar konusunda hassasiyetini artırdı.
Market raflarından elektronik ürünlere, gıda ve kozmetik sektörüne kadar birçok alanda İsrail’e ait ürünler araştırılıyor.
Peki, hangi ürünler İsrail menşeli ve hangi markalar boykot kapsamına giriyor?
İşte Türkiye’de satışta olan İsrail ürünleri ve markalarının tam listesi…
İçecek Sektörü
Dost Süt, Sırma, Hayat Su, Erikli, Red Bull, Coca-Cola, Cappy, Fuse Tea, Damla
Gıda Sektörü
Ülker, İçim, Dost Yoğurt, Algida, Popeyes, Burger King, Kent, Komili, PepsiCo, SodaStream, Sabra
Teknoloji Sektörü
Amazon, Google, Microsoft, Meta (Facebook, Instagram), Apple, Intel, HP, IBM, Cisco, Dell
Beyaz Eşya Sektörü
Bosch, Siemens, Philips, Vestel, Profilo
Otomotiv Sektörü
Hyundai, Volkswagen, Mercedes-Benz, BMW, Tesla, Volvo
Temizlik Sektörü
Ace, Air Wick, Alo, Always, Ariel, Bref, Calgon, Cif, Cillit Bang, Clin, Domestos, Fairy, Febreze, Finish, Head & Shoulders, Henkel
Kozmetik Sektörü
Nivea, Yves Rocher, L’Oreal Paris, Cerave, Maybelline New York, NYX