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2025 ilk sahur hangi gece, saat kaçta? İllere göre sahur vakitleri

2025 ilk sahur hangi gece, saat kaçta? İllere göre sahur vakitleri Ramazan ayının ilk orucu için hangi gece sahura kalkılacak sorusu gündemde yerini aldı. 1 Mart Ramazan'ın ilk günü olarak açıklandı. Peki, ilk sahur ne zaman, hangi gece? 28 Şubat mı, 1 Mart mı? İşte illerin sahur vakitleri...