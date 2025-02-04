2025 ilk sahur hangi gece, saat kaçta? İllere göre sahur vakitleri

Yağmur Dinç
On bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif, yola çıktı...
Bu yıl mart ayında idrak edilecek olan Ramazan'da 30 gün boyunca oruç ibadeti yerine getirilecek, ardından bayrama kavuşulacak.
Vatandaşlar aynı zamanda ilk sahur ne zaman, saat kaçta sorusuna da yanıt arıyor.
Sahura hangi gece kalkılacak sorusu Diyanet takvimi ile yanıt buluyor.
Peki ilk sahur ne zaman, hangi gece? Sahur 28 Şubat mı, 1 Mart mı; saat kaçta kalkılacak? İşte 2025 ilk sahur saati...
2025'İN İLK SAHUR GECESİ
Ramazan ayı, 1 Mart Cumartesi günü başlayacak. İlk oruç, 1 Mart 2025 tarihinde tutulacak olup, 28 Şubat'ı 1 Mart'a bağlayan gece ilk sahura kalkılacak.
İLK SAHUR SAATLERİ
İstanbul: 06.07
Ankara: 05.52
İzmir: 06.16