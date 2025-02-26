Haberler



Bilgi



2025-Kaymakamlık Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

2025-Kaymakamlık Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından, düzenlenen 2025-Kaymaklık Sınavı sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Sınava katılım sağlayan adaylar sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki, 2025-Kaymakamlık Sınavı sonucu ne zaman açıklanacak?