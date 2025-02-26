2025-Kaymakamlık Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?
Haber Merkezi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından her yıl düzenlenen 2025 İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı (2025-Kaymakamlık) 23 Şubat 2025 Pazar günü gerçekleştirilmişti.

Geçtiğimiz pazar günü 7 il ve 9 sınav merkezinde gerçekleştirilen sınava 13 bin 998 kaymakam adayı katılım sağlamıştı.

Sınava katılan binlerce aday şimdilerde sonuç tarihine odaklanmış durumda. Peki, 2025-Kaymakamlık Sınavı sonucu ne zaman açıklanacak?

2025 KAYMAKALIK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı'nın sonuçları 21 Mart'ta açıklanacak.

Adaylar sınav sonuçlarını, ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebilecek.

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Seda Yeşilyurt
Muhabir