2025 Ramazan ayı ne zaman başlayacak? İlk oruç ne zaman tutulacak?

Hüseyin Topuz

2025 yılına girmemize az bir zaman kala Ramazan ayının ne zaman başlayacağı ve ilk orucun hangi tarihte tutulacağı merak edilmeye başladı.

Vatandaşlar internette "Ramazan ayı ne zaman başlıyor?" ve "İlk oruç ne zaman tutulacak?" sorularına yanıt arıyor.

Regaip Kandili ile başlayan üç aylar, oruç ayı da olarak adlandırılan 11 ayın sultanı Ramazan ayı ile sona erecek.

2025 yılı Ramazan ayı tarihi, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan 2025 dini takvimine göre belli oldu.

Peki 2025 yılında ilk oruç ne zaman tutulacak? Ramazan ayı ne zaman başlayacak? İşte merak edilenler...

2025 Ramazan ayı ne zaman başlıyor?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın takviminde yer alan bilgilere göre 2025 yılında Ramazan ayı 1 Mart 2025 Cumartesi günü başlayacak.

İlk oruç ne zaman?

2025 yılında ilk oruç 1 Mart 2025 Cumartesi günü tutulacak.