2025'in en hızlı yükselen meslekleri belli oldu: Öğretmen ya da yazılımcı değil...

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2025 yılına adım atarken binlerce vatandaş, kurumların iş ilanlarını araştırarak kariyer fırsatlarını yakalamak istiyor.

Özellikle online platformlarda iş ilanları hızla öne çıkarken, iş dünyasında yapay zekanın getirdiği dönüşüm de devam ediyor.

Sosyal medya ağları ve yapay zeka, kariyer yolculuklarında önemli bir destek sağlayarak, istihdam sürecini daha verimli hale getiriyor.

LinkedIn, son üç yılda en hızlı büyüyen 15 iş alanını belirleyerek, 2025 yılına dair "Yükselen Meslekler" listesini paylaştı.

TÜRKİYE​'DE EN HIZLI YÜKSELEN 15 MESLEK

1- Makinist: Demiryolu taşımacılığında güvenli ve düzenli işletme sağlamak için makinistler kritik rol oynuyor.

2- Sözleşme Uzmanı: Şirketler için sözleşme süreçlerini yöneten bu uzmanlar, pazarlık ve müzakerelerde etkin oluyor.

3- Uçak Teknisyeni: Havacılık sektöründe uçakların bakımı ve onarımında uzmanlaşan uçak teknisyenleri en çok talep edilen mesleklerden biri.

4- Sürdürülebilirlik Uzmanı: Çevre ve sosyal sürdürülebilirlik odaklı şirketlerde büyük rol oynayan uzmanlar, şirketlerin yeşil dönüşümünde başı çekiyor.

5- Kamyon Şoförü: Lojistik ve taşımacılık alanında büyük öneme sahip kamyon şoförleri, özellikle e-ticaretin büyümesiyle daha fazla talep görüyor.

6- Tıbbi Satış Temsilcisi: Sağlık sektöründe ilaç ve medikal cihaz satışlarında görev alacak tıbbi satış temsilcileri aranıyor.

7- Yapay Zeka Mühendisi: AI teknolojilerinin geliştirilmesinde önemli bir rol oynayan mühendisler, teknoloji sektöründe hızla yükseliyor.

8- Ticari Direktör: Şirketlerin ticari stratejilerini yöneten ve büyüme fırsatları sağlayan bu profesyoneller, özellikle büyük ölçekli şirketlerde önemli.

9- Vaka Yöneticisi: Sağlık ve sosyal hizmetler alanında vaka yönetimi, özellikle hasta ve müşteri memnuniyetini artırma hedefiyle büyük bir gereklilik arz ediyor.

10- Teknik Görevli: Teknolojik, üretim ve bakım alanlarında görev yapan bu profesyoneller, birçok sektörde hızla artan talep ile öne çıkıyor.

11- CEO İdari Asistanı: Üst düzey yöneticiler için idari destek sağlayan bu pozisyon, şirketin verimli işleyişi açısından kritik.

12- Kapı Görevlisi: Lüks otelcilik ve konaklama sektörlerinde, misafirlere kişisel hizmet sağlayan kapı görevlilerine olan ihtiyaç artıyor.

13- Filo Müdürü: Araç filosunu yönetmek, etkinlik sağlamak ve maliyetleri optimize etmek için filo müdürleri önemli bir rol üstleniyor.

14- Seyahat Danışmanı: Seyahat sektörü hızla büyürken, gezginlere en uygun rotalar ve hizmetleri planlayan seyahat danışmanlarına olan talep artıyor.

15- Hazine Müdürü: Finansal yönetim ve risk analizi alanlarında uzmanlaşmış hazine müdürleri, şirketlerin nakit akışlarını optimize etmek için kritik pozisyonlarda yer alıyor.