22 Nisan reyting sonuçları: Galatasaray’ın galibiyeti reytingleri yıktı geçti

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Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ve programlar ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?

22 NİSAN SALI REYTİNG SONUÇLARI

Ziraat Türkiye Kupası yarı final Konyaspor - Galatasaray karşılaşması, tüm kategorilerde zirveye yerleşti.

Star TV'nin iddialı dizisi Kral Kaybederse ise Total'de ve AB grubunda üçüncü sırada, ABC grubunda ise ikinci sıraya yerleşti.