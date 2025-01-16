6 fabrika, yüzlerce çalışan… Ünlü otomotiv devi iflas ediyor

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Alman otomotiv sektöründeki zorluklar devam ederken, Güney Almanya merkezli Metall-Beschichtung Wurmlingen (Mbw) şirketi iflas başvurusunda bulundu.

Şirket, 320 çalışanıyla altı üretim tesisinde faaliyet gösteriyor ve artan maliyetler ile sektördeki genel durgunluk nedeniyle ciddi finansal sıkıntılar yaşıyor.

Genel Müdür Vanessa Schmidt, Ostthüringer Zeitung’a verdiği demeçte, artan enerji, malzeme ve iş gücü maliyetlerinin yalnızca kısmen müşterilere yansıtabildiğini ve bunun şirketin finansal yükünü önemli ölçüde artırdığını belirtti.

Schmidt, şirketin geleceği için ciddi mücadele verdiklerini ancak bu şartlar altında ayakta kalmalarının zorlaştığını ifade etti.

YENİDEN YAPILANMA SÜRECİ

Yaklaşık iki yıl önce, Mbw şirketi üretim kapasitesini artırmak amacıyla büyük yatırımlar yaparak Mühlhausen’deki tesisini modern makinelerle donatmıştı.

Ancak şirketin maliyet artışları ve otomotiv sektöründeki daralma, bu yatırımların meyvesini vermesini engelledi.

FAALİYETLER DEVAM EDİYOR

Şirket, iflas başvurusuna rağmen Mühlhausen’daki tesisinde faaliyetlerine devam ediyor. Şirket, çalışanlarının maaşlarının Şubat ayına kadar güvende olduğunu duyurdu.

Geçici iflas yöneticisi Dirk Pehl, şirketin şu anki önceliğinin operasyonları sürdürebilmek ve tesisin güvenliğini sağlamak olduğunu vurguladı.