6 Mart bilezik fiyatları: 22 ayar 10 gram altın bilezik ne kadar?

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Altın bilezikler, hem yatırım hem de takı amaçlı en çok tercih edilen altın ürünleri arasında yer alıyor.

Genellikle 8, 14 ve 22 ayar olarak üretilen bilezikler, kelepçeli ve kelepçesiz olmak üzere iki farklı çeşide ayrılıyor.

Her iki modelde de taşlı-taşsız, burma, çivili, baget, vidalı, top altınlı, gurmet ve tuğralı gibi birçok farklı tasarım bulunuyor.

Son dönemde altın fiyatlarının yükselmesiyle birlikte, yatırım amaçlı bilezik almak isteyenler özellikle 10 gram altın bileziğin fiyatını merak ediyor.

Peki, 10 gram altın bilezik fiyatı şu an ne kadar? İşte güncel altın bilezik fiyatlarıyla ilgili detaylar…

10 GRAM ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

6 Mart 2025 Perşembe günü itibarıyla 22 ayar bileziğin gramı 3.194,58 TL’dir. Buna göre 22 ayar 10 gram altının fiyatı 31.945 TL’ye denk gelmektedir.

Ancak altın bileziklerin fiyatları işçiliğe ve markaya göre değişiklik göstermektedir.