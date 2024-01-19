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65 yaş ulaşım kartı olanlar dikkat! Kart geri alınacak ve para cezası uygulanacak

65 yaş ulaşım kartı olanlar dikkat! Kart geri alınacak ve para cezası uygulanacak Ücretsiz toplu taşıma kullanan 65 yaş üstü vatandaşlar için kötü haber geldi. Bunu yaparsanız durumunda hem kartınızdan hem paranızdan olacaksınız.