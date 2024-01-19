65 yaş ulaşım kartı olanlar dikkat! Kart geri alınacak ve para cezası uygulanacak

Belediye otobüslerinde ücretsiz seyahat hakkına sahip olan 65 yaş üstü vatandaşların, kartları üzerinden yapılan haksız kullanımlar nedeniyle kartlarının tek tek geri toplanacağı açıklandı.
Son dönemlerde, 65 yaş üstü ücretsiz ulaşım kartlarının haksız kullanımına yönelik artan sayıda ceza, yetkilileri harekete geçirdi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bu duruma son vermek amacıyla kartların kontrolüne ağırlık verileceği belirtildi.
Bu kapsamda, ücretsiz ulaşım kartı kullanan vatandaşlardan kartlarını belirli bir süre içerisinde iade etmeleri istenecek.
Yapılan uyarıya uymayan ve kartını iade etmeyenler hakkında para cezası uygulanacağı ifade edildi.
Para cezası var
Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin ulaşım şirketi Burulaş tarafından kamuoyuna yapılan açıklamada; 65 yaş ve üstü vatandaşlara tanınan ücretsiz ulaşım hakkının, haksız bir şekilde başkaları tarafından kullanılmasının engellenmesi amacıyla etkin önlemler alındığı ifade edildi.
Bu kapsamda, kartların usulsüz kullanımının tespit edilmesi durumunda kartlara el konulduğu belirtildi.
Yetkililer, usulsüz kullanımların tespit edildiği durumlarda vatandaşlara para cezası kesildiğini vurguladı.