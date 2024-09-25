Ajax - Beşiktaş maçı şifresiz mi? Beşiktaş'ın Avrupa Ligi maçı hangi kanalda?

Hüseyin Topuz
Ülkemizi Avrupa Ligi'nde temsil eden Beşiktaş ilk maçında deplasmanda Ajax ile karşı karşıya gelecek.
Bugüne kadar Ajax ile oynadığı altı Avrupa kupası maçının tamamını kaybeden siyah beyazlılar bu seriye son vermek istiyor.
Giovanni van Bronckhorst yönetiminde iyi bir çıkış yakalayan Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ne galibiyetle başlamak için sahaya çıkacak.
Futbolseverler Ajax ile Beşiktaş arasında oynanacak olan UEFA Avrupa Ligi maçının hangi kanalda yayınlanacağı konusunda aramalarına hız verdi.
Peki, Ajax - Beşiktaş maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte yanıtı...
Ajax - Beşiktaş maçı hangi kanalda?
Ajax - Beşiktaş maçı 26 Eylül Perşembe günü saat 22:00'de oynanacak.
Ajax - Beşiktaş maçı TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak.