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Ajax - Beşiktaş maçı şifresiz mi? Beşiktaş'ın Avrupa Ligi maçı hangi kanalda?

Ajax - Beşiktaş maçı şifresiz mi? Beşiktaş'ın Avrupa Ligi maçı hangi kanalda? Ajax ile Beşiktaş arasında oynanacak olan UEFA Avrupa Ligi maçının hangi kanalda yayınlanacağı merak uyandırdı. İşte maçın yayınlanacağı kanal...