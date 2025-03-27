Albaraka Türk zamlı promosyon 2025: Emekli bayram edecek

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Emekli maaş promosyonları, milyonlarca SSK ve Bağkur emeklisi tarafından yakından izleniyor.

Bankaların sunduğu promosyon ödemeleri, emekliler için önemli bir kaynak haline gelirken, bankalar da yeni müşterilerini kazanmak için yarışıyor.

Albaraka Türk, 3 yıl taahhüt sözüyle maaşını taşıyan emeklilere özel promosyon tutarını açıkladı.

İşte şartları:

TOPLAM 20.000 TL PROMOSYON

Albaraka Türk, 28 Mart – 31 Ekim tarihleri arasında emekli maaşını bankalarına taşıyanlara cazip bir promosyon kampanyası sunuyor.

Emekliler, Albaraka Türk'ten maaş almaya başladıkları takdirde 12.000 TL'ye kadar promosyon kazanma şansı elde ediyor.

Emekli maaşını Albaraka Türk'e taşıyan ve 2 otomatik fatura ödeme talimatı veren emekliler, ekstra 1.000 TL ödül kazanıyor.

Ayrıca, promosyondan yararlanan emekli vatandaşlar, bankaya referans olarak yönlendirdikleri her yeni emekli maaş müşterisi için 500 TL ödül kazanma şansı yakalıyor. En fazla 6 yeni müşteri yönlendiren emekliler, toplamda 3.000 TL ek ödül alabiliyor.