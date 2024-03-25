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Ankara'da büyük su kesintisi: O ilçelere su verilmeyecek! İşte 25 Mart ASKİ su kesinti listesi

Ankara'da büyük su kesintisi: O ilçelere su verilmeyecek! İşte 25 Mart ASKİ su kesinti listesi Ankara'da yaşayan vatandaşlar, Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından duyurulan su kesintisi programlarını araştırıyor. İşte 25 Mart ASKİ su kesinti listesi