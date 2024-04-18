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AÖL 3. dönem sınavları ne zaman yapılacak? 2024 AÖL sınav takvimi...

AÖL 3. dönem sınavları ne zaman yapılacak? 2024 AÖL sınav takvimi... Açıköğretim Lisesi 3. dönem sınavlarına girecek olan adaylar sınav tarihini öğrenmek için aramalarına hız kazandırdı. Peki sınav ne zaman yapılacak? İşte merak edilenler..