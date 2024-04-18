AÖL 3. dönem sınavları ne zaman yapılacak? 2024 AÖL sınav takvimi...

AÖL 2. dönem sınav sonuçlarının erişime açılmasının ardından Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenecek olan 3. dönem sınav tarihi için araştırmalar başladı.
Açıköğretim Lisesi 3. dönem sınavları hakkında aramalar hız kazandı.
Sınava girecek olan binlerce aday sınavın hangi tarihte yapılacağını araştırmaya başladı.
Daha önce Temmuz ayında yapılacağı açıklanan 3. dönem sınavları için geri sayım sürüyor.
Peki, AÖL 3. dönem sınavları ne zaman yapılacak? İşte merak edilen o tarih...
AÖL 3. dönem sınavları ne zaman?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenecek olan 3. dönem açık lise sınavları Temmuz ayında yapılacak.
Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan takvime göre, AÖL 3 .dönem sınavları 20 - 21 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek.