Artık kabusunuz olmayacak! Bu yöntem ile inatçı lekelere elveda... Mutfakta vazgeçilmezlerimiz arasında yer alan cam eşyalar kullanımdan hemen sonra dikkatli ve özenli bir temizlik ister. Yemek pişirdikten sonra kalan artıkları cam eşyalardan çıkarmak diğerlerine göre biraz daha zordur fakat şimdi verdiğimiz tarif ile bu zorluk ortadan kalkacak…

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Cam tabaklarla, tepsilerle yemek pişirmeyi birçoğumuz mutfağımızda tercih ederiz.

Cam kapların her hali mutfakların en vazgeçilmezlerinden oldu.

Her koşula uyum sağlayabilen cam kapları yemeklerimizi sergilemekten keyif aldığımız tercih ederiz.

Tabii ki her güzelliğin nasıl bir zorluğu oluyorsa, cam kapların da bir zorluğu var…

Yemeklerimizi pişirdikten ve keyifle servis ettikten sonra acı gerçeklerle baş başa kalırız.. çirkin ve çıkmakta direten zor lekeler bize göz kırparlar.

Bu lekeler yemek yaparken yorulmadığımız kadar yorar bizi…

Ancak şimdi yazacağımız yöntem ile bu lekelerle olan savaşı kısa sürede kazanacaksınız.

Evinizde mısır nişastası ve sirke varsa her şey çok daha kolay olacak…

Nişasta ve sirkeyi karıştırdığınızda birçok lekeyi ortadan kaldıracaksınız.

Sadece yemeklerde değil temizlikte de harikalar yaratan bu ikiliyi nasıl kullanabileceğinize gelin bakalım…

İnatçı lekeleri ve yağları çıkarmak artık çok kolay… Mısır nişastası, su ve sirkeden birer çay kaşığı kadar alın ve bir kapta karıştırın.

Daha sonra pişirme kabınıza alın ve macun kıvamına gelene kadar karıştırın.

Nişasta bu karışımda aşındırıcı rolünü üstlenirken sirke de parçalayıcı rolünü üstlenir.

Macun haline getirdiğiniz karışımı yavaşça güzel biçimde lekeli yerlere yayın. Yaydığınız macunu biraz bekletin.

Beklemenin ardından tel veya fırça yardımıyla macunlu kısımları ovalamaya başlayın. Kalıntıların çıktığından emin olana kadar iyice ovalamalısınız.

Ovalamanın ardından su ile güzelce durulayın. Duruladıktan sonra parlaklığına hayran kalacağınızdan hiç şüphemiz yok…

Sağlıkla kalın!