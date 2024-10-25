Asgari ücrette 2025 hesapları: %25, %30, %40, %50 zam gelirse...

Yağmur Dinç

Milyonların direkt olarak aldığı maaş olan asgari ücret, 2025 yılı için belirlenecek.

Asgari ücrete son 3 yıldır gelen zamlar, enflasyon ile mücadelede etkili oldu.

OVP kapsamında 2025 enflasyonunda düşme beklenirken, vatandaşlar asgari ücrete gelecek zammı şimdiden hesaplamaya çalışıyor.

Yüzdelik oranlar ile 2025 asgari ücret zammı öngörülürken, son kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması bekleniyor.

Bu yıl asgari ücretliler 17 bin 2 lira olarak ödendi. Peki, asgari ücrete ne kadar zam gelecek? İşte zam oranlarına göre güncellenecek maaşlar...

ASGARİ ÜCRET HESAPLARI 2025

Yüzde 25 zam gelirse; Zam tutarı 4.250,50 TL olacak. Zamlı asgari ücret ise 21.252,50 TL belirlenecek.

Yüzde 30 zam gelirse; Zam tutarı 5.100,60 TL olacak ve yeni asgari ücret 22.102,60 TL açıklanacak.

Yüzde 40 zam gelirse; Zam tutarı: 6.800,80 TL - Zamlı fiyat: 23.802,80 TL

Yüzde 45 zam gelirse; Zam tutarı: 7.650,90 TL - Zamlı fiyat: 24.652,90 TL

Yüzde 50 zam gelirse; Zam tutarı 8.501 TL'ye ulaşacak ve 2025 asgari ücreti 25.503 TL olacak.