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AUZEF ara sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 Bahar Dönemi vize sonuç tarihi belli oldu mu?

AUZEF ara sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 Bahar Dönemi vize sonuç tarihi belli oldu mu? Üniversite öğrenimini uzaktan tamamlayan binlerce kişi çeşitli üniversitelerin açık öğretim programlarında eğitim görüyor. Bu üniversiteler arasında yer alan İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan eğitim Fakültesi'nin Bahar Dönemi Ara Sınavları (Vize) uygulandı. Peki, AUZEF ara sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?