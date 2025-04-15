Üniversite öğrenimleri açık öğretim fakülteleri üzerinden tamamlayanların çoğu bahar dönemi ara sınavlarını tamamladı.
Bu kapsamda eğitim veren İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan eğitim Fakültesi'nin 2024-2025 Eğitim Öğretim yılımım Bahar Dönemi Ara Sınavları (Vize) 12-13 Nisan tarihlerinde tamamlandı.
Sınavların tamamlanmasının ardından sonuçların ne zaman açıklanacağı odak noktası haline geldi. Peki, AUZEF ara sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 Bahar Dönemi vize sonuç tarihi belli oldu mu?
AUZEF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
İstanbul Üniversitesi AUZEF sınav sonuçları tarihi henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin gelişme yaşandığında haberimize ekleyeceğiz.
AUZEF Bitirme (Final) Sınavı ne zaman?
İstanbul Üniversitesi AUZEF Bitirme final sınavları 31 Mayıs - 1 Haziran 2025 tarihlerinde uygulanacak.