Ayağa kalkıldığında göz kararması yaşanmasının sebebi bakın neymiş

Haber Merkezi

Günlük hayatta hemen herkes oturduğu yerden bir anda kalktığından gözlerin kararması sorunuyla karşı karşıya kalır.

Bu sorunla karşılaşıldığında ise tekrar oturarak sorunun geçmesi beklenir. Birçok kişim kısa bir süre içinde geçen bu sorunun nedeni hakkında herhangi bir fikre sahip değildir.

Anlık yaşanan sorunlar arasında olan göz kararmasının yaşanmasının nedeni ise oldukça şaşırtıcıymış.

KİMSE NEDENİ BİLMİYOR

Hemen herkesin başına gelen ancak kimsenin nedeni bilmediği sorunlar arasında yer alan göz kararması meğer kanın aniden vücudun üst kısmına doğru hareket etmesi nedeniyle başın yeterince oksijen alamamasıymış.

Bu durumu sık yaşayanların ise uzmanlardan destek alması oldukça önemliymiş. Her ne kadar kısa süreli bir durum olarak gözüksek de yaşanma sıklığı hipotansiyon, destinasyon, kalp hasatlıkları, veya sinir sistemi problemlerinin habercisi olabiliyormuş.