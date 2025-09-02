Ayçiçeği alım fiyatı 2025: Yağlık ayçiçeği alım fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

Karadeniz Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (KARADENİZBİRLİK), 2025-26 sezonu ’yağlık ayçiçeği ön alım fiyatı’nı ton başına 29 bin lira olarak açıkladı.

Konuyla ilgili bir açıklamada bulunan KARADENİZBİRLİK Genel Müdürü Ünal Erarslan, ülke genelinde ayçiçeği hasadının sürdüğünü belirtti.

Geçen sezon ayçiçeği üreticisine ton başına 19 bin lira ödeme yaptıklarını hatırlatan Ünal Erarslan, "KARADENİZBİRLİK Yönetim Kurulu olarak bu sezon ayçiçeği ön alım fiyatını, yüzde 53’lük bir artış ile ton başına 29 bin lira olarak belirledik" dedi.

REKOLTE KAYBI

Bu yıl içerisinde ekim alanlarındaki artışa rağmen meydana gelen kuraklık nedeniyle bölge rekoltesinde verimin yüzde 50’yi aşan oranda düştüğünü söyleyen Ünal Erarslan, "KARADENİZBİRLİK olarak, mevcut şartlar çerçevesinde üretici lehine bir kez daha azami gayret gösterdik ve ayçiçeği ön alım fiyatımızı ona göre belirledik" diye konuştu.