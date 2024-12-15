Banka hesabı olanlar dikkat: Artık kullanılmayacak

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Kredi kartı ve banka kartları üzerinden yapılan dolandırıcılık işlemlerini önlemek amacıyla Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), yeni bir adım attı.

Yeni düzenlemeyle, taraftarların futbol takımlarının kuruluş tarihlerini şifre olarak belirlemesi yasaklandı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Avukat Nimet Türe, "Bant birazcık genişletildi ve artık kişi kendi doğum tarihini, yakının doğum tarihini 1453, 1881, 1938 gibi önemli yılların yanında taraftarların 1903, 1905, 1907, 6161, 5757 gibi plaka yenilemelerinin de kullanılamayacağı yönünde yapıldı. ATM'lerde bu şifreleri girerek giriş yapan kredi kartı kullanıcıları, banka tarafından şifresini değiştirme yönünde bir yönlendirmeye tabi tutulup şifrelerini daha güncel ve güvenilir şifrelerle değiştirmek durumunda kalacak.

Bu hususa dikkat etmek faydalı. Çünkü bu şifrelerin kullanılmasına devam edilmesi durumunda BDDK'nın kartların iptal edilebileceği ve yeni şifre alınması konusunda tarafların zorunlu olarak yönlendireceği hususunda duyuruda da bulundu." dedi.

KART BLOKE OLABİLİR

Avukat Nimet Türe, bu uygulama kapsamında bankaların uyarılarına rağmen riskli şifrelerde ısrarcı olan kullanıcıların kartlarının ATM’ler tarafından bloke edilebileceğini söyledi.

Açıklamasında, “Bankaların periyodik olarak şifresini değiştirmesi için taraflara göndermiş olduğu bir mesaj mevcut. Kredi kartının kullanımı sırasında örnek verecek olursak 1905'i kullanılan biri ATM'ye kartı eklediğinde 1905'i değiştirme uyarısı aldığında kartı değiştirmeme konusunda ısrarcı olduğunda ATM'lerin kartı bloke etme özelliği olacak ve kişiye gönderilen yeni kartta şifre oluştururken bu saydığımız yılların şifre olarak kullanılmaması tavsiye edilecek. Böylelikle kişi yeni bir karta kavuştuğunda bu şifreleri kullanarak kartı kullanıma açamayacak.

Halihazırdaki kart kullanımlarında da bu hususlardan doğan bir suça konu eylem gerçekleştiğinde bankanın taraflara uyarı mesajı gönderip göndermediği, bu konuda ihtarda bulunup bulunmadığı, kusur değerlendirmesinde önem arz edecek. Taraflar banka tarafından defalarca uyarılmış ve bu şifrenin kullanılmaması konusunda bilgilendirilmesine rağmen kişi kart şifresini kullanma konusunda ısrarcı olduğunda artık kendi kusurundan kaynaklı bir suçun mağduru konumuna geldiğinden ceza süreci bu yönde ilerleyecek diye düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA