Başucunda cep telefonu ile uyumak bakın nelere yol açıyor... Başucunda cep telefonuyla uyumak bazı sorunlara yol açabilir. Elektromanyetik dalgalar baş ağrısı gibi sorunlara neden olabilir, uyku kalitesini düşürebilir...

ensonhaber.com

Günlük hayatta elimizden düşürmediğimiz telefonlar gece uyurkende genellikle başucumuzda oluyor.

Cep telefonunun yatağın başucunda olması alışılmış bir davranış olabilir, ancak uyumak için pek de ideal değil.

Başucunda cep telefonu ile uyumanın ne gibi zararları olduğunu hiç merak ettiniz mi?

Uyumadan önce cep telefonunu uzak tutma alışkanlığı sağlıklı bir seçim olabilir.

Elektromanyetik dalgaların zararlarından korunmak için başucunda uyumamaya özen gösterin.

Peki, başucunda cep telefonu ile uyumak bakın nelere yol açıyor...

- Cep telefonuyla uyumak elektromanyetik dalgaların etkisiyle baş ağrılarına hatta migren ataklarını tetikleyebilir.

- Bazı bilimsel araştırmalar doğruluğu kanıtlanmasa da teknolojik cihazlardan yayılan elektromanyetik dalgaların uzun vadede kanser gelişimine yol açabileceğini ortaya koyuyor.

- Cep telefonlarından yayılan mavi ışık, uyku düzenini etkileyebilir. Bu ışık, beyne gün ışığı olduğunu düşündürerek melatonin üretimini azaltabilir, bu da uykusuzluğa neden olabilir.

- Telefonunda uyarıcı içerikler varsa, örneğin sosyal medya, mesajlar veya e-postalar, bu seni uyumaya odaklanmaktan alıkoyabilir ve uykusuzluğa yol açabilir.

- Bazı araştırmalar, cep telefonlarının yaydığı elektromanyetik alanların uyku kalitesini etkileyebileceğini öne sürüyor. Bu konuda kesin bir kanıt olmamakla birlikte, bu etkilerin olabileceği yönünde endişeler var.

- Telefonla uyumak, genellikle uyku kalitesini düşürebilir. Düzenli olarak dinlenmeyen bir beyin, gece boyunca dinlenmek yerine zihinsel olarak aktif kalabilir.

Uyku kaliteni artırmak için telefonunu yatak odasından uzaklaştırmayı veya en azından uykudan önce bir süre kullanmamayı düşünebilirsin.