Beşiktaş Avrupa'dan elendi mi? İşte merak edilenler...

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Shakhtar Donetsk'e 2-0 yenildi.

İlk maçı da 4-2 kaybeden siyah-beyazlılar, bu skorla UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti.

UEFA Avrupa Ligi'ne veda eden siyah beyazlıların önümüzdeki sezon Avrupa'da olup olmayacağı merak ediliyor.

Shakhtar Donetsk'e elenerek UEFA Avrupa Ligi'ne veda eden temsilcimiz, Avrupa'da yoluna UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde devam edecek.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda İrlanda ekibi St. Patrick's ile kozlarını paylaşacak.

Konferans Ligi'nde 3. eleme turu maçları 7 ve 14 Ağustos Perşembe günlerinde oynanacak.