BİM'de dev indirim: Dyson muadili dikey süpürge 899 TL... 1 Mart tarihinde BİM, beklenen yeni indirimli aktüel ürünler kataloğunu resmi internet sitesi üzerinden duyurdu. Onlarca ürün indirimli fiyatlarıyla alıcılarını bekleyecek. Dev indirimi kaçırmak istemeyen vatandaşlar, mağazaların yolunu tutacak. İşte 1 Mart BİM aktüel ürünler…

ensonhaber.com

BİM, her hafta olduğu gibi bu hafta da heyecanla beklenen yeni aktüel ürünler kataloğunu yayımladı.

1 Mart tarihinden itibaren geçerli olacak katalog, alışverişseverler tarafından büyük bir merakla bekleniyor.

Özellikle Cuma günü raflarda olacak olan BİM market ürünleri indirimleri, tüketicilerin ilgisini çekiyor.

BİM, indirimlerine dikey süpürge, robot süpürge, çay makinesi, Türk kahvesi makinesi gibi birçok ürünle devam edecek.

Hem ev ihtiyaçlarını karşılamak hem de avantajlı alışveriş yapmak isteyenler için BİM, cazip fırsatlar sunmaya devam ediyor.

İşte BİM 1 Mart indirim kataloğu...