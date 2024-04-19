Bir daha çöpe atmayacaksınız! İşte, buruşmuş salatalıkları eski haline getirecek o yöntem… Salatalık gün içerisinde sevilerek tüketilen besinlerin başında gelir. Ancak dolapta kaldığı süre boyunca buruşma sorunu ile karşı karşıya da kalabilir. Tam da bu noktada buruşan salatalıkları çöpten kurtaracak ve eski haline getirecek bu yöntem tam size göre. İşte, o yöntem….

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Severek tüketilen ve pazar veya market alışverişlerinin olmazsa olmazları arasında ilk akla salatalık gelir. Her ne kadar düzenli olarak tüketilse de dolapta kaldığı süreye bağlı olarak buruşma sorunu yaşanır.

Salatalıklarda yaşanan bu buruşma sorunu çoğu kişi için ise can sıkıcı olabilir. İnsan sağlığı için faydalı olan salatalık içeriğinde K ve C vitamini, potasyum, folik asit gibi önemli vitamin ve mineralleri barındırır.

Sağlığımız için faydalı olmasının yanında hemen her öğünde sevilerek tüketilen salatalığını buzdolabında kaldığı süreye göre buruşma sorununu çözmekte aslında çok kolaymış. İşte, buruşmuş salatalıkları çöpe atmaktan kurtaracak o yöntem…

Salatalık buruştuysa çözümü oldukça basit…

Su bakımından oldukça zengin olan salatalıklar su kaybı nedeniyle buruşabilir. Bu noktada ise uygulayacağınız o yöntem salatalıklardaki su kaybının önlenmesine yardımcı olacak ve buruşukluğundan eser kalmayacak.

Buruşmuş salatalıkları eski haline getirmek için bir kabın içine su ve buz koyulur. Ardından buruşmuş salatalıklar da kabın içine aktarın. Bu şekilde birkaç saat buzdolabında bekletin. Böylece su kaybından dolayı buruşan salatalıklar, kaybettiği suyu geri kazanabilir. Bunun sonucunda ise daha canlı bir görüntü sergileyebilir.