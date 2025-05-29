Bir içen bir daha unutmuyor: Günde 2 bardakla hafızayı uçuruyor

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Günümüzde sıkça karşılaşılan unutkanlık, her zaman bir hastalığın habercisi olmayabilir.

Bazen sadece bellekte çağrılmayan veya tekrarlanmayan bilgiler silinir.

Ancak zihinsel performansı artırmak ve hafızayı canlı tutmak için doğal çözümler her zaman bir adım öndedir.

Biberiye çayı, içerdiği zengin vitamin ve minerallerle bu konuda en güçlü destekçilerden biri.

B1, B6, B12 vitaminlerinin yanı sıra C, D, E ve K vitaminlerini de barındıran bu bitki, demir, kalsiyum ve fosfor gibi temel mineraller açısından da oldukça zengin.

Uzmanlar, düzenli olarak tüketilen biberiye çayının hafıza üzerinde olumlu etkiler yarattığını belirtiyor.

BİBERİYE ÇAYININ HAZIRLANIŞI

Yaklaşık 250 ml (bir su bardağı) suyu kaynattıktan sonra ocağın altını kapatın.

İçerisine bir silme tatlı kaşığı biberiye, bir silme tatlı kaşığı yeşil çay ve bir adet çubuk tarçın ekleyin.

Kabın kapağını kapatarak 5 dakika demlemeye bırakın. Ardından süzerek dilediğiniz gibi sıcak ya da ılık olarak tüketebilirsiniz.

Bu doğal karışımın bilinen bir yan etkisi bulunmasa da, tansiyonu düşük olanlar ve hamile bireylerin kullanmadan önce bir uzmana danışmaları önerilir.

BİBERİYE ÇAYININ FAYDALARI