Borsada açığa satış nedir, neden yasaklandı? Açığa satış kaç gün yasak?

ABD-İsrail ve İran arasındaki saldırılar, yalnızca manevi yıkım değil maddi sorunlar da doğuruyor.

Küresel piyasalarda oluşan dengesizlik ve güvensizlik, iç piyasaları da etkiliyor.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), bölgedeki jeopolitik gerginlik ve çatışmaların sermaye piyasasına olası etkilerini sınırlamak amacıyla önemli tedbirler aldı.

Kurul, Borsa İstanbul A.Ş. pay piyasalarında açığa satış işlemlerini yasaklarken, kredili sermaye piyasası işlemlerinde öz kaynak oranının esnetilerek uygulanmasına karar verdi.

Bu adımların, yatırımcıların hak ve menfaatlerini korumayı ve piyasanın güvenilir ve istikrarlı işleyişini sağlamayı hedeflediği bildirildi.

Borsa ile ilgilenenler ise "açığa satış neden yasaklandı", "açığa satış yasağı kaç gün" gibi sorulara yanıt arıyor.

İşte, Borsa İstanbul'da açığa satış yasağı ve detaylar...

BORSADA AÇIĞA SATIŞ NEDİR

Açığa satış, yatırımcının sahip olmadığı bir hisseyi ödünç alıp satarak, fiyat düştüğünde geri alıp yerine koyma işlemidir. Amaç, fiyat düşüşünden kar etmektir.

Yatırımcı, aracı kurumdan bir hisse senedini ödünç alır. Bu hisseyi piyasada mevcut fiyattan satar.

Hissenin fiyatı düşerse, daha düşük fiyattan geri alır. Aldığı hisseyi aracı kuruma iade eder.

Aradaki fark yatırımcının karı olur.

AÇIĞA SATIŞ NEDEN YASAKLANDI

SPK açıklamasında, "Borsa İstanbul AŞ piyasalarında gerçekleşen gelişmeler dikkate alınarak, sermaye piyasalarının güvenilir, şeffaf, istikrarlı bir ortamda işleyişinin sağlanması ile yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen Borsa İstanbul AŞ pay piyasalarında açığa satış işlemlerinin 2 Mart 2026 tarihinden 6 Mart 2026 seans sonuna kadar yasaklanmasına karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

KAÇ GÜN SÜRECEK

Borsa İstanbul AŞ pay piyasalarında açığa satış işlemleri 2 Mart 2026 tarihinden 6 Mart 2026 seans sonuna kadar yasaklandı.