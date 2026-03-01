Kırmızı beyaz iplerin bilinmeyen sırrı! İşte Marteniçka'nın asıl anlamı...

Her yıl mart ayında "Baba Marta" etkinliği olarak kutlanan ve baharın gelişini temsil eden "kırmızı-beyaz" marteniçka bileklikler gündeme geliyor.

Estetik olarak hoş duran ve özellikle kadınlar tarafından tercih edilen marteniçka bileklikler, "leylek" görür görmez çıkartılıyor.

Özellikle Bulgaristan, Makedonya, Romanya, Arnavutluk ve Yunanistan gibi ülkelerde yaygındır.

Marteniçka ne zaman takılır ne zaman çıkartılır gibi detayların yanı sıra asıl anlamı da merak ediliyor.

İşte, marteniçka bilekliklerin pek bilinmeyen sırrı...

MARTENİÇKA'NIN ANLAMI

Kırmızı iplik: Hayatı, sağlığı ve cesareti simgeler.

Beyaz iplik: Saflığı, huzuru ve uzun ömür dileğini temsil eder.

Marteniçka, takan kişiye sağlık, şans ve bereket getirdiğine inanılır. Genellikle 1 Mart’ta takılır ve kışın bitip baharın geldiğini simgeler.

Bilekliğin kötü gözlerden ve olumsuz enerjiden koruduğu düşünülür.