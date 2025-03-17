Bu kan grubundaysanız dikkat: Unutkanlık en çok o kan grubunun kapısını çalıyor!

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Kan grubumuzun sadece kan nakli ve bağış işlemlerinde önemli olduğunu mu düşünüyordunuz? Bilim insanları, bu yaygın inanışın ötesinde, kan grubumuzun bilişsel sağlığımız üzerinde de etkili olabileceğini ortaya koydu.

Amerikalı araştırmacıların yaptığı geniş çaplı bir çalışmaya göre, belirli bir kan grubuna sahip bireylerde bilişsel bozukluk ve hafıza kaybı riskinin, diğer gruplara kıyasla neredeyse iki kat daha fazla olduğu ortaya çıktı.

Yaklaşık 30.000 kişiyle yapılan ve üç buçuk yıl süren araştırmada, başlangıçta hiçbir hafıza problemi olmayan bireyler takip edildi.

Sonuçlar, 495 kişinin zamanla hafıza sorunları yaşadığını ve bu kişilerin belirli bir kan grubuna sahip olma olasılığının yüksek olduğunu gösterdi.

YÜZDE 24 DAHA FAZLA RİSKLİ!

Yapılan değerlendirmeler çarpıcı bir sonucu ortaya koydu. Kanın pıhtılaşmasında rol oynayan faktör VIII proteininin yüksek seviyeleri meğer bilişsel bozulma riskini yüzde 24 oranından arttırıyormuş.

Neurology dergisinde yayımlanan söz konusu çalışmanın sonucunda, kan gruplarının da bu değerlendirmede önemli bir faktör olması dikkat çekti.

Araştırma sonuçlarına göre AB kan grubu ile yüksek faktör VIII seviyelerinin, bilişsel bozukluk insidansının artışıyla bağlantılı olduğunu vurgulandı.

Yani AB kan grubu, dünya genelinde de O ve A gibi diğer kan gruplarına kıyasla nadir bir kan grubu olarak biliniyor olsa da hafıza kaybının yaşanma ihtimali diğer kan gruplarına oranla daha fazla olabiliyor.