Bu yöntemle kokinalar 1 yıl dayanıyor

Yağmur Dinç

Kokina, özellikle kış aylarında görülen, kırmızı meyveleri ve yoğun yeşil yapraklarıyla dikkat çeken, güzel ve simgesel bir bitkidir.

Kokina bitkisi, özellikle Noel ve yılbaşı gibi dönemlerde popülerdir ve dekoratif amaçlarla sıkça kullanılır. Bu bitki, Türk kültüründe de bazı yerel geleneklerde ve inançlarda önemli bir yere sahiptir.

Kokina, halk arasında bazen yılbaşı çiçeği veya kış çiçeği olarak da bilinir.

Bu çiçeğin yaprakları 1 sene boyunca solmaz ise ya da çiçek çürümezse diğer sene sizi güzel olayların bekleyeceği söyleniyor.

Ev sahibi olmak isteyenler, kokina almak için adeta sıraya giriyor. Tabi bakımına dair detaylar da sıklıkla araştırılıyor.

Kokina çiçeğine nasıl bakılır, ne kadar sulamak gerekir? İşte bakım ipuçları...

KOKİNA BAKIMI

Kokina, parlak, dolaylı ışık alan bir ortamda daha sağlıklı büyür. Eğer doğal ışık sınırlıysa, bitkiyi doğrudan güneş ışığından koruyarak, ışığın bol olduğu bir yere yerleştirebilirsiniz.

Kokina bitkisi, fazla suyu sevmez. Toprağın hafifçe kuru kalmasına izin verin ve suyun fazla birikmesini engelleyin. Genellikle, toprağın üst kısmı kuruduktan sonra sulama yapmanız gerekir.

Yazın sıcaklık arttığında kokina daha fazla suya ihtiyaç duyabilir,

Kokina bitkisini düzenli olarak temizleyin, yaprakları tozdan arındırarak bitkinin daha iyi fotosentez yapmasını sağlayın.