Budamadan geçmeyin! Ocak ayında budanması gereken ağaç ve bitkiler

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Ocak ayı, pek çok bitki ve çiçek türü için budama işlemlerinin yapılması gereken en kritik dönemlerden biri olarak öne çıkar.

Çoğu bitki ve ağaçların budama zamanları ise farklılık gösterir. Ancak doğru zamanda yapılan budama, bitkilerinizin daha güçlü, sağlıklı ve çiçeklenmeye hazır hale gelmesini sağlar.

Sizde bitki ve ağaçlarınızın bahar aylarına sağlıklı bir şekilde başlamasını istiyorsanız ocak ayında mutlaka o ağaç ve bitkileri mutlaka budayın.

OCAK’TA BUDANAN BİTKİLER BAHARDA COŞACAK!

Meyve Ağaçları

Erik, Şeftali, Kayısı: Kurumuş, hastalıklı veya zayıf dalları budayarak ağacı güçlendirebilirsiniz.

Çalılar ve Çit Bitkileri

Ortanca: Geçen yılın çiçek saplarını ve kuru dalları keserek bitkinin enerji tasarrufu yapmasını sağlarsınız.

Geçen yılın çiçek saplarını ve kuru dalları keserek bitkinin enerji tasarrufu yapmasını sağlarsınız. Gül Çeşitleri: Güllerin kış budaması, bahar aylarında daha dolgun ve sağlıklı çiçekler vermesini destekler.

Süs Bitkileri

Lavanta: Ocak ayında hafif budama yaparak şekil verilebilir. Ancak aşırı budamadan kaçınılmalıdır.

Ocak ayında hafif budama yaparak şekil verilebilir. Ancak aşırı budamadan kaçınılmalıdır. Leylak ve Yasemin: Eski dalları temizleyerek yeni sürgünlerin daha güçlü çıkmasını teşvik edebilirsiniz.

Yaprak Döken Ağaçlar

Akçaağaç, Dişbudak, Çınar: Bu ağaçların kurumuş dallarını budamak hem sağlıklı bir yapı oluşturur hem de bahar döneminde yeşillenmelerini hızlandırır.

Üzüm Asmaları

Üzüm bağlarında kış budaması, asmanın kontrol altında büyümesini ve daha kaliteli üzüm vermesini sağlar.

Zeytin ve Narenciye Ağaçları