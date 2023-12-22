Bugün hangi maçlar var? 22 Aralık 2023 Cuma maç programı

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22 Aralık Cuma günü oynanacak futbol maçları futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor.
Futbolu sıkı şekilde takip Cuma günü oynanacak futbol maçlarının programını öğrenmek için aramalarına hız kazandırdı.
Cuma günü oynanacak maçların programını öğrenmek isteyenler arama motorlarında "Bugün hangi maçlar var?" ve "Bugün kimin maçı var" sorularına yanıt arıyor.
22 Aralık Cuma günü oynanacak maçları sizler için derledik. İşte bugün oynanacak maçların listesi...
20:30 Sassuolo - Genoa
20:30 Empoli - Lazio
21:00 Manchester City - Fluminense
22:45 Bristol City - Hull City
22:45 Swansea City - Preston North End
22:45 Monza - Fiorentina
22:45 Salernitana - Milan
23:00 Aston Villa - Sheffield United