Bugün hangi maçlar var? 22 Aralık 2023 Cuma maç programı
ensonhaber.com

22 Aralık Cuma günü oynanacak futbol maçları futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor.

Futbolu sıkı şekilde takip Cuma günü oynanacak futbol maçlarının programını öğrenmek için aramalarına hız kazandırdı.

Cuma günü oynanacak maçların programını öğrenmek isteyenler arama motorlarında "Bugün hangi maçlar var?" ve "Bugün kimin maçı var" sorularına yanıt arıyor.

22 Aralık Cuma günü oynanacak maçları sizler için derledik. İşte bugün oynanacak maçların listesi...

20:30 Sassuolo - Genoa

20:30 Empoli - Lazio

21:00 Manchester City - Fluminense

22:45 Bristol City - Hull City

22:45 Swansea City - Preston North End

22:45 Monza - Fiorentina

22:45 Salernitana - Milan

23:00 Aston Villa - Sheffield United