Bugün kimin maçı var? 21 Aralık 2023 Perşembe maç programı...

Perşembe günü oynanacak futbol maçları futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Futbol ile ilgilenenler bugün oynanacak maçların programını öğrenmek için aramalarına hız verdi.
21 Aralık Perşembe günü oynanacak maçların programını öğrenmek isteyenler arama motorlarında "Bugün hangi maçlar var?" ve "Bugün kimin maçı var" sorularına yanıt arıyor.
Bugün oynanacak maçların programını sizler için derledik. Bugün Avrupa'nın en önemli liglerinde birbirinden zorlu maçlar oynanacak.
İşte bugün oynanacak maçların programı...
Trendyol Süper Lig
17:00 Samsunspor - Konyaspor
17:00 Çaykur Rizespor - Pendikspor
20:00 S MKE Ankaragücü - Hatayspor
20:00 Beşiktaş - Alanyaspor
TFF 1. Lig
14:00 Boluspor - Manisa FK
17:00 Şanlıurfaspor - Çorum FK
İngiltere Premier Lig
23:00 Crystal Palace - Brighton & Hove Albion
İspanya La Liga
21:00 Real Betis - Girona
21:00 Cadiz - Real Sociedad
23:30 Mallorca - Osasuna
23:30 Deportivo Alaves - Real Madrid