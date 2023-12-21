Bugün kimin maçı var? 21 Aralık 2023 Perşembe maç programı...
ensonhaber.com

Perşembe günü oynanacak futbol maçları futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Futbol ile ilgilenenler bugün oynanacak maçların programını öğrenmek için aramalarına hız verdi.

21 Aralık Perşembe günü oynanacak maçların programını öğrenmek isteyenler arama motorlarında "Bugün hangi maçlar var?" ve "Bugün kimin maçı var" sorularına yanıt arıyor.

Bugün oynanacak maçların programını sizler için derledik. Bugün Avrupa'nın en önemli liglerinde birbirinden zorlu maçlar oynanacak.

İşte bugün oynanacak maçların programı...

Trendyol Süper Lig

17:00 Samsunspor - Konyaspor

17:00 Çaykur Rizespor - Pendikspor

20:00 S MKE Ankaragücü - Hatayspor

20:00 Beşiktaş - Alanyaspor

TFF 1. Lig

14:00 Boluspor - Manisa FK

17:00 Şanlıurfaspor - Çorum FK

İngiltere Premier Lig

23:00 Crystal Palace - Brighton & Hove Albion

İspanya La Liga

21:00 Real Betis - Girona

21:00 Cadiz - Real Sociedad

23:30 Mallorca - Osasuna

23:30 Deportivo Alaves - Real Madrid