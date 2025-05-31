Bugün metrolar açık mı? 31 Mayıs 2025 Taksim metrosu kapalı mı, kaça kadar?

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İstanbul'da metro kararı...

Cumartesi günü toplu taşıma araçlarını kullanacak yurttaşlar, kapalı metro duraklarını merak ediyor.

İstanbul Valiliği tarafından alınan karara göre M2 Yenikapı-Hacıosman hattında bazı metro durakları kapatılacak.

Peki, 31 Mayıs metrolar kapalı mı? Bugün hangi metro durakları kapalı? Taksim metrosu ne zaman açılacak? İşte son bilgiler...

31 MAYIS 2025 METROLAR KAPALI MI

31 Mayıs Cumartesi günü saat 15.00’ten itibaren M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattında bazı duraklar kapalı olacak.

Metro İstanbul’dan yapılan açıklamada “İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda bugün saat 15.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim istasyonu, Şişhane istasyonu İstiklal Caddesi girişi ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapalı olacaktır. Araçlarımız Taksim istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir.” ifadeleri yer aldı.

ÖNEMLİ: Yenikapı, Vezneciler, Haliç, Osmanbey, Şişli-Mecidiyeköy, Levent, 4. Levent, Sanayi Mahallesi, Seyrantepe, İTÜ, Atatürk Oto Sanayi, Darüşşafaka, Hacıosman metro durakları açık olacak.