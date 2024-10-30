Cam kırıklarını bu yöntemle temizleyin, zerresi bile kalmayacak...

Yağmur Dinç

Her hangi bir cam kırığı, günlük hayatta bile başımıza gelebilir.

Tuz buz olan camı temizlemek, oldukça riskli ve endişe vericidir.

Cam kırıklarını en güvenli şekilde temizlemek için bu yöntemi uygulayın.

Yerde bir parça bile kalmayacak, tırnağınız bile kanamayacak...

BANTLA TEMİZLEYİN

Kırılan cam parçalarından büyük olanları dikkatlice alın. Geriye yerdeki küçük toz cam kırıkları kalacak.

Koli bandı gibi geniş ve yapışkan bir bant ile yerdeki kırıkları toplayın.

Kırıklar banta yapışacak ve kolayla temizlenecek. Bu yöntem, özellikle küçük cam parçalarını toplamak için oldukça etkilidir.