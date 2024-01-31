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Çatlak izlerinize sürün, eski halinize dönün...

Çatlak izlerinize sürün, eski halinize dönün... Kilo alıp verme veya doğum gibi sebeplerle vücudunda çatlak oluşanlar, bu doğal karışımı sürerek kurtuluyor. İşte teninizi eski haline getirecek olan o mucize...