Çatlak izlerinize sürün, eski halinize dönün...

Vücuttaki çatlak izleri, derinin elastikiyetini aşırı derecede zorlandığında veya bu elastikiyetin azaldığında meydana gelebilir.
Hızlı kilo alımı veya kaybı, derideki elastikiyeti aşırı zorlayabilir. Hamilelik, hızlı büyüme dönemleri (ergenlik), ani kilo alımı veya kilo verme, çatlak izlerine neden olabilir.
Gebelikte, karın, kalça ve göğüs bölgelerindeki cilt hızla genişler. Bu, derideki elastikiyeti aşırı zorlayarak çatlak izlerinin oluşmasına yol açabilir.
Çatlak izlerinden kurtulmak isteyenler, doğal çözüm denemek isteyebilir.
İşte bu karışım sayesinde cildiniz bebek gibi olacak...
İkisini karıştırın
Badem yağı ve zeytinyağını karıştırıp düzenli olarak çatlaklarınıza uygularsanız, gözle görülür sonuçlar elde edebilirsiniz.
Bu yağlar, cildin elastikiyetini artırarak çatlak oluşumunu önleyebilir veya mevcut çatlak izlerini azaltabilir.