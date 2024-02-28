Cildinize pirinç sürün, ton farkını görün... Pirinç, cilt bakımındaki etkisiyle kullananları mutlu ediyor. Pirinç unu veya suyunu düzenli cildine sürenler, gözle görülür bir aydınlığa kavuşuyor.

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Cildimiz zaman zaman solgun ve karanlık görünebilir. Aynı zamanda koyu lekeler de oluşmaya meyilli ise aydınlığını kaybeder.

Aydınlık ve daha parlak bir cilt isteyenler, kozmetik ürünlere yöneliyor.

Ancak kimyasal içeren kozmetikler uzun vadede daha çok can sıkıyor.

İşte doğal bir yöntemle cildi beyazlatan, aydınlatan ve ışık saçtıran formül.

Cilde pirinç etkisi

Pirinç unu, ciltteki lekeleri ve koyu noktaları azaltmada etkilidir. Aynı zamanda cilt tonu eşitleme etkisi göstererek daha aydınlık bir cilt sağlar. Su ile karıştırarak maske gibi kullanabilirsiniz.

Pirinç suyu, cildin nem dengesini korur ve cildi sıkılaştırır. Bu özellikleri sayesinde yaşlanma belirtilerini azaltmaya yardımcı olabilir. Pamuğa dökerek tonik şeklinde kullanabilirsiniz.