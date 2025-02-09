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DEV MAÇ: Fenerbahçe Medicana - Vakıfbank maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

DEV MAÇ: Fenerbahçe Medicana - Vakıfbank maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe Medicana ile Vakıfbank, Sultanlar Ligi'nin 20. hafta maçında kozlarını paylaşacak. İşte, Fenerbahçe Medicana - Vakıfbank maçının bilgileri...