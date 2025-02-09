DEV MAÇ: Fenerbahçe Medicana - Vakıfbank maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, Sultanlar Ligi'nin 20. hafta maçında VakıfBank'ı ağırlıyor.
Oynadığı 19 karşılaşmada 16 galibiyet alan sarı lacivertliler, 2. sırada yer alırken VakıfBank ise 47 puanla haftaya 3. sırada girdi.
Fenerbahçe Medicana, Vakıfbank ile ligin ilk devresinde deplasmanda oynadığı maçtan 3-2 mağlup ayrılmıştı.
Voleybolseverler büyük heyecana sahne olması beklenen Fenerbahçe Medicana - Vakıfbank maçının detaylarını araştırmaya başladı.
Peki, Fenerbahçe Medicana - Vakıfbank maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak?
İşte dev maçın bilgileri...
Fenerbahçe Medicana - Vakıfbank maçı ne zaman?
Fenerbahçe Medicana - Vakıfbank maçı 9 Şubat Pazar günü (bugün) Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak.
Saat 16.30’da başlayacak olan mücadele TRT Spor Yıldız kanalında canlı yayınlanacak.