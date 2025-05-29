Doğum parası sorgulama 2025: 5 bin TL doğum yardımı yattı mı? e-Devlet ekranı

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen doğum yardımı programı, büyük bir ilgi görüyor.

2025 "Aile Yılı" projeleri kapsamında başvurular nisan ayında alındı.

Akabinde ise vatandaşlar doğum yardımı ne zaman yatacak sorusunun yanıtını aramaya başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasıyla beklenen tarih netleşti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan doğum destek ödemeleri, bu yıl artırılmış tutarlarla hesaplara aktarılacak. Peki,

5.000 TL doğum yardımı ne zaman ödenecek? İşte e-Devlet üzerinden sorgulama işlemleri...

DOĞUM YARDIMI YATTI MI 2025

Doğum yardımı ödemeleri, 28 Mayıs 2025 Çarşamba günü itibarıyla hak sahiplerinin hesaplarına yatırılıyor.

Toplamda 1,2 milyar TL tutarındaki ödeme, 163 binden fazla aileye ulaştırılacak.

DOĞUM YARDIMI SORGULAMA (E-DEVLET)

Doğum yardımı destek ödemeleri, başvurusu kabul edilen vatandaşların IBAN bilgileri doğrultusunda banka hesaplarına veya PTT aracılığıyla ulaştırılacak.

DOĞUM YARDIMI NE KADAR

Yeni düzenlemeye göre doğum yardımı kapsamındaki ödemeler şu şekilde:

İlk çocuk için: Tek seferlik 5.000 TL

İkinci çocuk için: 5 yıl boyunca her ay 1.500 TL

Üçüncü ve sonraki çocuklar için: 5 yıl boyunca her ay 5.000 TL