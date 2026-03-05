Dul ve yetim bayram ikramiyesi 2026: Ramazan ikramiyesi oranları

Ramazan Bayramı yaklaşırken milyonlarca emeklinin yanı sıra dul ve yetim maaşı alan vatandaşlar da bayram ikramiyesinin ne kadar olacağını merak ediyor.

Her yıl bayram öncesinde ödenen ikramiyeler, hak sahiplerine belirli oranlarda yatırılıyor.

Bu kapsamda gözler 2026 yılı Ramazan Bayramı ikramiyesi tutarına ve dul ile yetimlere yapılacak ödeme miktarına çevrildi.

Peki, dul ve yetim bayram ikramiyesi belli mi, ne kadar olacak? İşte 2026 yılı için merak edilen tutar...

DUL VE YETİM BAYRAM İKRAMİYESİ 2026

Dul ve yetim aylığı alanlara hak sahiplerinin hisseleri oranında ikramiye yatırılacak.

Ramazan Bayramı ikramiyesi 20 Mart öncesi emeklilerin hesaplarına geçecek.

Vefat eden sigortalının eşi, çocuk yoksa %75 oranı ile ikramiye alır.

Eş ve çocuklar birlikte hak sahibiyse, eş %50 oranı ile alır.

Ölüm aylığı alan yetimler %25 oranı ile ikramiye alır.

2026 Ramazan ikramiyesi netleştiğinde, rakamlar da netleşecektir.