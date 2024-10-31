Dün ne yediğini bile unutuyor! İşte en düşük zekaya sahip kan grubu

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Bilim dünyasında kan gruplarının zeka seviyeleri üzerindeki etkisi üzerine tartışmalar sürüyor.

Uzmanlar, bazı kan gruplarının bireylerin zeka seviyesinde rol oynayabileceğini öne sürerken, bu konuda farklı görüşler de mevcut.

Ancak son dönemlerde yapılan çalışmalar, kan grubu ile zeka arasında belirli bir ilişki olabileceğini ortaya koydu.

Özellikle B kan grubuna sahip bireylerin hafızalarının zayıf olduğu iddiaları dikkat çekiyor. Yapılan araştırmalar, bu grubun üyelerinin unutkanlık ve dikkat dağınıklığı gibi sorunlarla daha fazla karşılaştığını ortaya koyuyor.

EN DÜŞÜK ZEKAYA SAHİP KİŞİLER BU GRUPTAN ÇIKIYOR

Son araştırmalar, B kan grubuna sahip bireylerin genellikle daha düşük zeka seviyelerine sahip olabileceğini öne sürüyor.

Bu bulgular, bilim insanlarının zeka ile kan grupları arasındaki ilişkiyi araştırdığı çalışmalardan elde edildi. Ancak, bu durumun her birey için geçerli olduğu söylenemez.

Zeka, birçok karmaşık faktörün bir araya gelmesiyle şekillenen bir özelliktir ve bireysel farklılıklar da bu süreçte büyük rol oynar.