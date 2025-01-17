Dünyanın en güvenilir hava yolu şirketleri belli oldu! THY sıralamasıyla şaşırttı

Haber Merkezi

Son günlerde gündemin nabzını tutan uçak kazaları sonrası güvenilir hava yolları merak edilirken AirlineRatings.com verilerine dayanılarak Forbes tarafından yapılan araştırma sonucunda en güvenilir hava yolu şirketleri listelendi.

Forbes, havacılık istatistikleri konusunda otoritelerden kabul edilen AirlineRatings.com’un verileri yardımıyla, dünya genelinde yer alan tüm hava yolu şirketlerini inceleyerek 2025 senesi için en güvenilir havayolu şirketlerini açıkladı.

Açıklanan sonuçlarda ise hava yolu şirketleri tam kapasite hizmet veren ve düşük bütçeliler olarak ikiye bölündüler. Türk Hava Yolları’nın yapılan araştırma sonucunda sıralaması şaşırttı.

EN GÜVENİLİR HAVA YOLU ŞİRKETLERİ

1. Air New Zealand

2. Qantas

3. Cathay Pacific

4. Emirates

5. Qatar Airways

6. Virgin Australia

7. Etihad Airways

8. ANA

9. EVA Air

10. Korean Air

11. Alaska Airlines

12. Turkish Airlines