Ek ders ücreti 2026: Ek ders ücreti ne kadar, kaç TL oldu?

Aylık karşılığı zorunlu ders görevini tamamlayan öğretmenler, o aşamadan sonra görevlendirileceği her ders saati için ayrıca ödeme alır.

Ek ders ücreti, haftalık ders yükü sınırını aşan teorik dersler ve diğer faaliyetler için ödenir

Ocak 2026 zamlı ile öğretmenlerin ek ders ücretinin de zamlanması bekleniyordu.

Enflasyon farkıyla birlikte memur maaşlarına toplamda %18.60 oranında zam yapıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda görev yapan kadrolu ve sözleşmeli öğretmenler bir yandan yeni maaşlarını hesaplamaya çalışırken, diğer yandan güncel ek ders ücretleri merak edildi.

Peki; 2026 ek ders ücretleri zamlandı mı, kaç TL? İşte zamlı ücretler...

EK DERS ÜCRETİ NE KADAR OLDU 2026:

Öğretmenlerin yeni ek ders ücreti de belirlendi. 2026'da 1 saat ek ders ücreti 167 TL oldu.