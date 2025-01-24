Elektrikte yeni dönem! 81 ilin tümünde sayaçlar tek tek sökülecek

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Doğal gaz tüketiminde yaşanan değişikliklerin ardından bu kez elektrik tüketimi konusunda alınacak olan önlemler gündem oldu.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz tarafından konuya dair yapılan açıklamada, Türkiye'de akıllı sayaçların yaygınlaşmasıyla ilgili önemli bir gelişmeyi duyurdu.

Yılmaz, tüm elektrik dağıtım şirketlerinin bu yıl içinde akıllı sayaçların entegrasyon çalışmalarını tamamlayacağını belirterek, "1 Ocak 2026'dan itibaren Türkiye'de ilk defa tesis edilen bütün elektrik sayaçları akıllı ve yerli olacaktır." dedi.

Bu önemli adımla birlikte, Türkiye'de yıllardır mücadele edilen kaçak elektrik sorununa önemli bir darbe vurulması hedefleniyor. Akıllı sayaçlar sayesinde tüketimler anlık olarak takip edilecek ve kaçak elektrik kullanımının önüne geçilecek.

YENİ SAYAÇ SİSTEMİ GELİYOR

Özellikle kaçak elektrik kullanımın önüne geçilmesi için oldukça önemli bir adım olan akıllı sayaç sistemi 81 ilin tümü için geçerli olacak

1 Ocak 2026 itibarıyla Türkiye’de kullanımda olan tüm elektrik sayaçları akıllı sayaçlar ile değiştirilecek. Bu sayaçların tüketicilere enerji tüketimlerini anlık olarak izleme, fatura süreçlerini daha iyi yönetme ve enerji tasarrufu yapma imkânı sağlanacak.