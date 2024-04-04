Emeklilere müjde: Eğer o detay karşılanıyorsa vergiden muaf olabilecekler… Emeklileri sevindirecek bir detay ortaya çıktı. Uygulanan çeşitli vergiler arasında o detay karşılanıyorsa o vergi türünden muaf sayılabilecek. İşte, emeklilerin muaf tutulabileceği o vergi…

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Hali hazırda uygulanan birçok vergi çeşidi bulunuyor. Herkesin tabi tutulduğu vergi çeşitleri arasında bazıları şartlar karşılandığı taktirde muaf tutulabiliyor.

Türkiye sınırları içerisinde tüm taşınmazlar için uygulanan vergiler arasında yer alan emlak vergisine dair detaylar belirlendi.

Bu detay ile birlikte başta emekliler olmak üzere bazı kişiler muafiyetten yararlanabiliyor. İşte, söz konusu olan o detay ve yararlanabilecek kişiler…

İşte, vergi muafiyetinden yararlanmanızı sağlayacak detay…

Emlak vergisi yasalarına göre; kanunen geliri olmayan tek ev sahipleri, emlak vergisinden muaf tutularak vergi alınmıyor. Emlak vergisinden muaf olmak için ise 200 metrekareyi geçmeyen tek mesken sahibi olmak gerekiyor.

Tek taşınmaz olması durumda emekliler, ev hanımları, şehit yakınları, gaziler, dul ve yetimler vergi muafiyetinden yararlanabiliyordu.

Ancak bu detay ile birlikte bahsedilen kişiler arasında tek meskeni olan ve yılın sadece bir döneminde oturulan yazlık, yayla evi gibi konutlar emlak vergisi muafiyeti kapsamında yer almazken emekli olup sürekli ikamet edilen tek bir yazlık için vergi muafiyeti uygulanabiliyor.