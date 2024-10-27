Eşyalar ne küflenecek, ne kokacak! BİM’e vakumlu hurç çeşitleri geliyor; İşte fiyatlar…

Haber Merkezi

1 Kasım 2024 BİM aktüel ürün kataloğu, bu hafta da zengin seçenekleriyle alışveriş severleri bekliyor.

Özellikle küçük ev aletleri ve mutfak gereçleriyle öne çıkan indirimler, uygun fiyatlarla kaliteli ürün arayanlar için kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor.

Bu hafta BİM’de, evini yenilemek ve bütçe dostu alışveriş yapmak isteyenler için geniş bir ürün yelpazesi sunulacak.

Toz torbasız süpürge, televizyon, vakumlu hurç çeşitleri, küçük ev aletleri ve daha onlarca ürün uygun fiyatlarıyla raflarda yerini alacak.

Temizlikten mutfağa, evinizi baştan aşağı yenileme fırsatlarını yakalamak için 1 Kasım’da BİM’e uğramayı unutmayın.

İşte BİM 1 Kasım indirim kataloğu…