Ev yapımı bayram şekeri tarifi! Sadece 3 malzeme... Bayram şekerlerinin fiyatları yükseldikçe vatandaşlar ev yapımına yöneliyor. 3 malzeme ile evde yapabileceğiniz bayram şekerleri, damaklarınızı şenlendirecek. İşte tarifi!

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Ramazan Bayramı'na çok az bir zaman kala bayram hazırlıkları devam ediyor.

Şeker Bayramı olarak da bilinen bu bayramda lezzetli sofralar kuruluyor, ikramlıklar hazırlanıyor.

Bayram şekeri de bu günlere özel bir lezzet.

Marketlerde satışa sunulan bayram şekerleri, bu sene cep yakıyor. Vatandaşlarda hem daha ekonomik hem de sağlıklı olması açısından evde yapmayı deniyor.

Ev yapımı bayram şekeri az malzemeli ve lezzetli bir tarif.

İşte yapılışı...

Malzemeler:

2 su bardağı toz şeker

Birkaç damla gıda boyası (isteğe bağlı)

Birkaç damla aromatik esans (mesela vanilya, portakal, limon gibi, isteğe bağlı)

İsteğe bağlı olarak, şekerleri kaplamak için toz renkli şekerler veya hindistancevizi rendesi

Tarif:

Tencereye toz şekeri ve suyu ekleyin. Karıştırın ve orta ateşte kaynatmaya başlayın. Şeker eriyene kadar ara sıra karıştırın.

Şeker tamamen eridiğinde, karışıma biraz gıda boyası ekleyebilirsiniz. İstediğiniz renge ulaşana kadar karıştırın. Ayrıca, aromatik esansları da ekleyebilirsiniz.

Karışım kaynayıp koyulaşmaya başladığında, ateşi kısın. Yaklaşık 5-7 dakika daha kaynatın. Şeker termometresi kullanıyorsanız, karışımın sıcaklığı 115-120°C civarına gelene kadar kaynatın.

Karışım istenilen kıvama geldiğinde, ocaktan alın ve biraz soğumaya bırakın. Karışım soğudukça kıvam alacak ve şekillendirilmeye uygun hale gelecektir.

Soğuyan karışımdan küçük parçalar alarak ellerinizle veya kalıplar yardımıyla şekil verin. İsteğe bağlı olarak, şekilleri toz renkli şekerler veya hindistancevizi rendesi ile kaplayabilirsiniz.

Şekerlerin tamamen soğumasını bekleyin ve ardından bir kap veya kutuda saklayın.