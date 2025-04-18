Faturalarda devlet desteği nedir, ne kadar, kaç TL? Bu mesajı aldıysanız...

Yağmur Uçar

2025 yılı itibarıyla doğalgaz ve elektrik faturaları için devlet destek programı başlatıldı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) ve BOTAŞ, fatura desteğine ilişkin başvuru ve uygulama kriterlerini kamuoyuyla paylaştı.

Doğalgaz faturalarında yüzde 65'e varan destek sağlanırken, elektrik faturalarında ise tüketim miktarına bağlı olarak enerji verimliliğini teşvik eden destek uygulamaları devreye alındı.

Enerji kaynaklarının verimli kullanımını teşvik etmek amacıyla hayata geçirilen fatura destek uygulaması, elektrik ve doğalgaz faturalarında vatandaşlara maddi kolaylık sağlıyor.

Peki; faturada devlet desteği nedir, ne kadar 2025? İşte detaylar...

FATURALARDA DEVLET DESTEĞİ 2025

Yapılan düzenleme ile birlikte, bu aydan itibaren, elektrik faturalarına sunulan devlet desteği artık mesaj ve faturalar üzerinde de yer alıyor.

Abonelere bu ay gelen faturalarda, toplam miktar ile birlikte devlet desteği sonrasında ödenmesi gereken fatura tutarı bilgisine yer verildi.

Aylık elektrik tüketimi 417 kilovatsaatin altında olan haneler, düşük tüketim grubuna giriyor ve bu gruptaki kullanıcılara yüzde 60 oranında devlet desteği sağlanıyor.

Tüketimi bu sınırın üzerinde olan, yani yüksek tüketim grubundaki kullanıcılar için ise destek oranı yüzde 40 olarak uygulanıyor.

Doğalgaz faturalarında ise devlet desteği oranı yüzde 65'e kadar çıkıyor. Bu destekle, özellikle kış aylarında artan doğalgaz tüketiminin vatandaş üzerindeki yükü hafifletilmeye çalışılıyor.