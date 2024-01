Faydalarını öğrendikten sonra bir daha asla pişirmeyeceksiniz! Bu sebzeleri çiğ yemek daha faydalı… Araştırmalar kanıtladı! Bu sebzelerin içerisinde bulunan besin değerleri çiğ iken daha faydalı oluyor. İşte, pişmişine kıyasla çiğ hali önerilen o 4 besin…

ensonhaber.com

Sağlıklı beslenme konusunda birçok araştırma mevcut. Sebzelerin tüketim aşamasındaki besin değerlerinin araştırıldığı bir çalışmada bu 4 sebzeyi çiğ olarak tüketmenin daha faydalı olduğu kanıtlandı.

Bu sebzeler pişirildikten sonra asıl besin değerini kaybediyorlar. İşte, sağlıklı beslenirken sıkça tükettiğiniz ve aslında pişirmeden tüketmeniz gereken o dört besin…

Çiğ halindeki besin değeri daha fazla olan besinler…

Soğan

Başta bağışıklık sistemi üzerindeki antibiyotik etkisiyle bilinen soğan pişirilmeden tüketildiğinde daha faydalı bir besin oluyor. Bağışıklık sistemi ve kalp için çok değerli olan sülfür bakımından zengin olduğundan çiğ tüketilmesi öneriliyor.

Brokoli

Birçok faydası olan brokoli sağlıklı beslenme denildiğinde ilk akla gelen sebzelerden biridir. Brokoliyi çiğ tüketmek her ne kadar cazip gelmese de kansere karşı savaşan mirosinaz açısından zengin olduğundan pişirmeden tüketmemiz besin değerinden en iyi şekilde yararlanmamıza olanak sağlayacak.

Sarımsak

En az pişmiş hali kadar çiğ halinin de sıkça tüketildiği sarımsak allisin bakımından zengindir. Ancak pişirildiğinde içerisinde bulunan allisinin ne yazık ki bir kısmı kaybolduğundan çiğ tüketmek kadar etkili olmadığından pişmiş sarımsağa veda etmek faydalı olacaktır.

Kırmızı biber

Hemen her yemekte ve hatta kahvaltıda bile sıkça tüketilen kırmızı biber adeta bir C vitamini deposudur. Ancak pişirilerek tüketildiğine içinde barındığı C vitamini değerleri azaldığından tam anlamıyla fayda sağlamaz. Bu sebepten kırmızı biberi çiğ olarak tüketmeniz C vitamini alımıza da değerini kaybetmeden katkı sağlamaya devam edecek.