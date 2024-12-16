Haber Merkezi

Yatırımcıların ilgi odağı olan FED faiz kararı hakkındaki heyecanlı bekleyiş sürüyor. ABD Merkez Bankası tarafından her ay açıklanan faiz kararının aralık ayındaki oranı merak ediliyor.

ABD Merkez Bankası tarafından açıklanacak olan yılın son FED faiz kararı öncesinde, yatırımcıların çoğu güvenli limanlarına geçiş yaptı.

Araştırmaların giderek hız kazandığı son günlerde FED faiz kararının açıklanacağı toplantının ne zaman yapılacağı en sık araştırılan konuların başında yer alıyor. Peki, FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED aralık ayı faiz kararı toplantısı ne zaman?

ED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ABD Merkez bankası (FED) faiz kararı toplantı takvimi belli oldu.

Belirlenen takvime göre, yılın son FED faiz kararı toplantısı 18 Aralık 2024 Çarşamba günü yapılacak ve akşam saat 21.00'da aralık ayı faiz kararı açıklanacak.