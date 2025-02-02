Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Hüseyin Topuz

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 22. hafta maçında sahasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geliyor.

Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe bu sezon oynadığı 20 maçta topladığı 48 puan ile 2. sırada yer alıyor.

Şampiyonluk yolunda puan kaybı yaşamak istemeyen sarı lacivertliler Çaykur Rizespor maçında 3 puan için sahaya çıkacak.

İlhan Palut'un çalıştırdığı Çaykur Rizespor ise bu sezon topladığı 27 puan ile 8. sırada yer alıyor.

Çaykur Rizespor'u konuk ettiği son sekiz Süper Lig maçının tamamını kazanan Fenerbahçe, bu seriyi devam ettirmek istiyor.

Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçının detaylarını sizler için derledik. İşte, Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçının detayları...

Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçı ne zaman?

Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçı 2 Şubat 2025 Pazar (bugün) günü saat 19:00'da başlayacak.

Ülker Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanacak mücadele beIN SPORTS 1 kanalından canlı yayınlanacak.