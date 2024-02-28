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Fenerbahçe Opet - Allianz MTV Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe Opet - Allianz MTV Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe Opet, CEV Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final rövanş maçında Alman ekibi Allianz MTV Stuttgart'ı konuk edecek. İşte maçın detayları...