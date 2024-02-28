Fenerbahçe Opet - Allianz MTV Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe Opet kadın voleybol takımı, CEV Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final rövanş maçına çıkıyor.
Fenerbahçe Opet, CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında Allianz MTV Stuttgart’ı konuk edecek.
İki takım arasında Almanya’da oynanan ilk maç Allianz Stuttgart'ın 3-2 galibiyetiyle sonuçlandı.
Temsilcimiz Fenerbahçe, müsabakayı 3-0 ya da 3-1'lik skorlarla kazanması durumunda adını yarı finale yazdıracak.
Maç 3-2 Fenerbahçe Opet'in galibiyetiyle bitmesi halinde ise turu geçecek takım, oynanacak altın setle belli olacak.
Peki, Fenerbahçe Opet - Allianz MTV Stuttgart maçı ne zaman oynanacak? İşte maçın detayları...
Fenerbahçe Opet - Allianz MTV Stuttgart maçı 28 Şubat Çarşamba günü Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu’nda oynanacak. Saat 20:00’da başlayacak zorlu mücadele S Sport ile Tivibu’dan canlı yayınlanacak.